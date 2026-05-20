تظاهرة في إسطنبول تندد بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"

تظاهر ناشطون ومواطنون أتراك، مساء أمس، أمام قنصلية "إسرائيل" في مدينة إسطنبول، احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات منددة بالهجوم الإسرائيلي، مطالبين بوقف استهداف النشطاء والسفن المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي السياق، قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن "إسرائيل مُنحت الضوء الأخضر لتهديد المدنيين وخطفهم وإطلاق النار عليهم حتى في المياه الدولية"، في تعليقها على اعتراض سفن "أسطول الصمود العالمي".

ومساء أمس، بدأ نشطاء أسطول الصمود إضرابا عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

