رئيس كوريا الجنوبية يهاجم "إسرائيل" لاعتقالها مواطنين من بلاده

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ‌ميونج، الأربعاء إن "إسرائيل"اعتقلت مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، واصفًا هذا التصرف بأنه "تجاوز صارخ للحدود".

وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء أن "إسرائيل" احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج.

وعبر ‌عن اعتقاده بأن العديد ‌من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ‌نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.

وصرحت منظمة مدنية كورية جنوبية، الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت أسطول الصمود الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة وكان يقل ناشطة كورية جنوبية وناشطا أميركيا من أصل كوري.

وقالت المنظمة المناصرة لتحرير فلسطين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت سفينة "لينا النابلسي" التي كانت تقل الناشطة الكورية الجنوبية كيم آه-هيون، والناشط الأميركي من أصل كوري جوناثان فيكتور لي، الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة يونهاب التابعة لكوريا الجنوبية.

المصدر / وكالات