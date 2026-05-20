مسؤول إسرائيلي: 32 ألف متهرب من الخدمة العسكرية ونحتاج إلى 12 ألف جندي

أقرّ رئيس قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد شاي تيب، بوجود أزمة نقص في أعداد الجنود.

وكشف المسؤول الإسرائيلي تيب، يوم الأربعاء، أن عدد المتهربين من الخدمة العسكرية بلغ نحو 32 ألف شخص.

وقال تيب، خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج حاليًا إلى نحو 12 ألف جندي لسد النقص في صفوفه.

وشدد على أن ذلك يأتي في ظل التحديات الأمنية والعمليات العسكرية المستمرة.

وتمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي بلطجة عسكرية غير مسبوقة في المنطقة، مستدعية قوات الاحتياط أكثر من مرة منذ عام 2023، ما سبب فتورا ورفضا واسعا وتهربا من الخدمة العسكرية.

