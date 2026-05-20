نشطاء "أسطول الصمود" يبدؤون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اختطافهم

أعلن اسطول الصمود، مساء الثلاثاء، دخول عشرات النشطاء المشاركين في الحملة البحرية المتجهة إلى قطاع غزة في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اختطافهم من قبل السلطات الإسرائيلية، وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح الأسطول، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن أكثر من 87 ناشطًا بدأوا الإضراب عن الطعام بعد ما وصفه بـ"الاختطاف غير القانوني" الذي تعرض له المشاركون في المياه الدولية.

المرة الثانية

وأشار البيان إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أسابيع التي تعترض فيها القوات الإسرائيلية سفن الحملة.

وأضاف أن الإضراب يأتي أيضًا دعما لنحو 9500 أسير فلسطيني تحتجزهم "إسرائيل" داخل سجونها، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين، إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

ودعا الأسطول الحكومات والمنظمات الدولية إلى إدانة ما اعتبره "أعمال قرصنة" بحق السفن المدنية المشاركة في الحملة.

وفي المقابل، أقرت سلطات الاحتلال، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها مساء الثلاثاء، باحتجاز جميع المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، والبالغ عددهم 430 ناشطًا، مؤكدة نقلهم إلى سفن إسرائيلية تمهيدًا لوصولهم إلى "إسرائيل".

وكانت غرفة عمليات الأزمات التابعة للأسطول قد أعلنت في وقت سابق أن "القوات الإسرائيلية" اعترضت جميع سفن الحملة في المياه الدولية واحتجزت من كانوا على متنها، مشيرة إلى أن سفينة "لينا النابلسي" كانت آخر السفن التي تعرضت للاعتراض.

المصدر / فلسطين أون لاين