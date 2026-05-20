"الكنيست" يصوت تمهيديا على مشاريع لحلّه وسط تصاعد أزمة الحريديم

من المقرر أن يصوت "الكنيست"، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تهدف إلى حل البرلمان، في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمة قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر في حزب “ديغل هاتوراه” قوله إن الحزب سيؤيد كذلك مشاريع القوانين التي قدمتها المعارضة لحل "الكنيست"، مؤكدا أن الحزب يدرك مناورات نتنياهو ويدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة “في أقرب وقت ممكن”، مرجحا أن تُجرى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن حزب “شاس” يفضل تحديد موعد الانتخابات في 15 سبتمبر، مشيرا إلى وجود تساؤلات داخل الأوساط السياسية بشأن تمسك الحزب بهذا الموعد، وسط تقديرات تتحدث عن تنسيق محتمل بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو.

كما أوضح أن موقف “شاس” من دعم مشاريع المعارضة لحل الكنيست لم يُحسم بعد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على "الحكومة الإسرائيلية"، مع استمرار الخلافات داخل الأحزاب الحريدية والائتلاف الحاكم حول عدد من الملفات الداخلية، وعلى رأسها قضية التجنيد.

وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية، فستحال إلى إحدى لجان "الكنيست" لمناقشتها تمهيدا لعرضها على القراءة الأولى، ما قد يفتح الباب أمام مسار تشريعي يقود إلى انتخابات مبكرة.

في المقابل، يواصل نتنياهو جهوده لمنع حل "الكنيست'، متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.

وبحسب الإجراءات المعمول بها في "الكنيست"، فإنه في حال إقرار قانون حل البرلمان بالقراءة الثالثة، فإن تمرير القوانين لاحقا سيقتصر على مشاريع تحظى بتوافق بين الأطراف السياسية، فيما لا يزال بإمكان "الكنيست' قبل ذلك تمرير مشاريع تشريعية مثيرة للجدل، من بينها مشروع فصل مهام المستشار القضائي للحكومة، إلى جانب مشروع إصلاح الإعلام المطروح للقراءتين الثانية والثالثة.

