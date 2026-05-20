غارات إسرائيلية متجددة على جنوب لبنان وإصابة قائد اللواء 401 بانفجار مسيّرة

تجددت، صباح الأربعاء، الغارات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بالتزامن مع اشتباكات اندلعت بين "الجيش الإسرائيلي" وعناصر من حزب الله بعد منتصف الليل، وسط تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة وعدد من البلدات الحدودية خشية تسلل طائرات مسيّرة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقًا أن الأمر نجم عن “تشخيص خاطئ”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد اللواء 401 وعددًا من الجنود أصيبوا جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة داخل منزل في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه تم إجلاء المصابين إلى مستشفيات داخل "إسرائيل".

ونقل موقع “واللا” عن مسؤول عسكري قوله إن التقديرات تشير إلى أن المسيّرة كانت موجهة بالألياف البصرية وأُطلقت من مسافة تراوحت بين 15 و20 كيلومترًا.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 9 شهداء وإصابة 29 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قضاءي النبطية وصور الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن غارة على مدينة أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم امرأتان، فيما أدت غارة على بلدة كفرصير في قضاء النبطية إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم امرأة وإصابة اثنين آخرين.

كما أصيب 10 أشخاص، أحدهم بحالة حرجة، في غارة استهدفت بلدة حناويه بقضاء صور، إضافة إلى إصابة 7 آخرين في بلدة معركة، بينهم طفل وثلاث سيدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه إنذارات شبه يومية لسكان بلدات جنوب لبنان بضرورة الإخلاء، بزعم استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله، في وقت تتواصل فيه عمليات تدمير القرى التي سيطر عليها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنت واشنطن تمديده نهاية الأسبوع الماضي لمدة 45 يومًا.

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ 26 عملية عسكرية، الثلاثاء، استهدفت تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود، باستخدام مسيّرات مفخخة وقذائف صاروخية ومدفعية، مؤكدًا أن بعضها حقق “إصابات مباشرة”.

