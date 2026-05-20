شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد صياد فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين، الأربعاء، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي والجوي.

وأفادت مصادر محلية بأن الصياد محمد شملخ استشهد متأثرًا بإصابته برصاص أطلقته زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، صباح اليوم.

كما أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا يعود لعائلة رزق في حي النصر غربي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات، بينها ثلاثة أطفال، إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة.

وفي خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين فجر الأربعاء جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط "شارع 5" في منطقة المواصي غربي المدينة جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، إلى جانب استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها فجر اليوم باتجاه بحر جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 223 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة؛ الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

وأمس الثلاثاء، ارتقى فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب العشرات في 9 خُروقات إسرائيلية للتهدئة. بينما بيّنت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أن 880 مواطنا ارتقوا شهداء وأصيب 2605 آخرين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 11 من أكتوبر 2025.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات وزارة الصحة، إلى 72772 شهيداً، وبلغ إجمالي الإصابات 172707.

