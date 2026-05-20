قتيلان وإصابتان خطيرتان في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل شخصان وأصيب آخرين بجروح خطيرة، الليلة الماضية، في جرائم عنف وإطلاق نار شهدتها مدن شفاعمرو والطيبة وجسر الزرقاء واللد، في الأراضي المحتلة عام 1948، في ظل تصاعد الجريمة داخل المجتمع العربي واستمرار الانتقادات الموجهة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية بسبب تقاعسها عن كبح الجرائم وملاحقة الجناة.

وقُتل الشاب قاسم صالح خطيب (23 عامًا) من شفاعمرو، بعد تعرضه لإطلاق نار في حي الميدان بالمدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة في القسم العلوي من جسده. ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته، رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته.

وتشهد شفاعمرو تصاعدًا ملحوظًا في جرائم القتل مؤخرًا، إذ قُتل الأسبوع الماضي نبيل أبو جليل (43 عامًا)، كما قُتل الشاب هادي سواعد (28 عامًا) مطلع الشهر الجاري في جريمة منفصلة.

وعُثر على جثة يونس أبو غانم (50 عامًا) من مدينة اللد داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب "بيتح تيكفا"، وسط شبهات بأن الحادثة وقعت على خلفية جنائية.

وأفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عن حريق داخل منشأة بمنطقة مفتوحة قرب محور طرق "يركون"، وعند وصول الطواقم وبعد انتهاء عمليات الإطفاء، عُثر على الرجل فاقدًا لعلامات الحياة ويعاني من حروق شديدة في أنحاء جسده، ليُعلن عن وفاته في المكان.

وفي جسر الزرقاء، أصيب رجل (45 عامًا) بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث نُقل إلى مستشفى "هيلل يافه" وهو يعاني من إصابات نافذة في جسده، بعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان.

كما أصيب شاب (18 عامًا) بجروح خطيرة في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، إثر تعرضه لإطلاق نار. وقدمت له الطواقم الطبية العلاج الميداني قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل والعنف منذ مطلع العام الجاري، إذ بلغت حصيلة الضحايا 103 قتلى، بينهم 97 قُتلوا بإطلاق النار، إضافة إلى جرائم طعن وحرق ودهس متعمد

