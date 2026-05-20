مصنعية الذهب في غزة... حرفة تقاوم الحرب وتنافس العالم

في قلب الأزمات، تولد قصص الصمود الحقيقي، ولعل واحدة من أبرز هذه القصص في غزة هي قصة مصنعية الذهب، تلك الحرفة التي لم تنكسر رغم الحرب، ولم تفقد بريقها رغم الحصار، بل ازدادت تألقًا بمهارة الأيدي العاملة وإصرار الحرفيين.

على مدار سنوات طويلة، شكّل قطاع الذهب في غزة أحد أعمدة النشاط الاقتصادي والحرفي، حيث تميزت المصانع وورش الصياغة بإنتاج مشغولات ذهبية ذات جودة عالية وتصاميم راقية، تنافس المنتجات العربية وحتى العالمية. ولم يكن هذا التميز وليد الصدفة، بل نتيجة خبرة متراكمة، وذوق فني رفيع، وحرفية عالية توارثتها الأجيال.

قبل الحرب.. استقرار نسبي وتنوع في الإنتاج

قبل اندلاع الحرب الأخيرة، شهدت مصنعية الذهب في غزة حالة من الاستقرار النسبي، حيث توفرت المواد الخام بشكل أفضل، وازدهرت حركة السوق، وازدادت القدرة على الابتكار والتنوع في التصاميم. كانت الورش تعمل بوتيرة منتظمة، وتلبّي احتياجات السوق المحلي، بل وتصل منتجاتها أحيانًا إلى خارج القطاع عبر قنوات محدودة.

أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة بشكل كبير. فالحرب فرضت واقعًا اقتصاديًا صعبًا، تمثل في نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، لم تتوقف عجلة الإنتاج، بل واصل الصاغة العمل بإمكانات بسيطة، معتمدين على ما توفر لديهم من أدوات ومواد، ومبتكرين حلولًا بديلة للحفاظ على استمرارية هذه الحرفة.

ورغم كل هذه التحديات، ما زالت المشغولات الذهبية الغزية تحمل بصمة خاصة من الجمال والدقة، تعكس مهارة الصائغ الغزي الذي يحوّل أبسط الإمكانيات إلى قطع فنية مبهرة. هذه القدرة على الإبداع تحت الضغط تمثل نموذجًا اقتصاديًا فريدًا، يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيّف.

مقارنة بين الأمس واليوم

عند المقارنة بين مصنعية الذهب قبل الحرب واليوم، نجد أن الفارق لا يكمن في جودة المنتج، بل في الظروف المحيطة بعملية الإنتاج. فبينما كانت التحديات سابقًا محدودة، أصبحت اليوم معقدة ومتشابكة. ومع ذلك، بقيت الجودة ثابتة، بل ربما ازدادت تميزًا نتيجة الجهد المضاعف المبذول من الحرفيين.

رسالة فخر ودعوة للدعم

إن مصنعية الذهب في غزة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي قصة صمود وهوية وحرفة تستحق الدعم والتقدير. فهي تعكس قدرة الإنسان الغزي على الإبداع رغم الألم، وعلى الإنتاج رغم الدمار.

من هنا، تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على هذا القطاع، ودعمه من خلال تسهيل دخول المواد الخام، وفتح أسواق جديدة، وتشجيع المبادرات المحلية، ليبقى الذهب الغزي عنوانًا للجودة والإبداع، وشاهدًا على أن الأمل يمكن أن يُصاغ حتى في أصعب الظروف.

المصدر / فلسطين أون لاين