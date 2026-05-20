الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردًا نسبيًّا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيًا ولطيفا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين