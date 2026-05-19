فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين يصل بكين بعد أيام من زيارة ترامب

جنوب إفريقيا: احتجاز سفن "أسطول الصمود" انتهاك خطير للقانون الدولي

قائمة جديدة تكشف مواقع احتجاز عدد من أسرى قطاع غزة

6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارات على لبنان

سموتريتش يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

الشرطة تحذر من تطبيقات مجهولة قد تعرض الهواتف والمحافظ الإلكترونية للاختراق

مقتل ضابط برتبة رائد في جيش الاحتلال جنوب لبنان

الصحة: آلاف المرضى في غزة ينتظرون السفر للعلاج

فضائل العشر الأول من شهر ذي الحجة

فرنسا تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب على إيران

العثور على جندي إسرائيلي ميتًا داخل قاعدة "الكرياه" والاشتباه بانتحاره

19 مايو 2026 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
...
توضيحية

عُثر على جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، جثة هامدة داخل دورة مياه في مقر “الكرياه” العسكري بمدينة ، وسط ترجيحات أولية بأن الوفاة ناجمة عن حادثة انتحار.

وذكر الصحفي الإسرائيلي دانيال عميرام أن الجندي عُثر عليه داخل أحد مرافق القاعدة العسكرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن التحقيقات تتجه نحو الاشتباه بوقوع حالة انتحار، دون صدور بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي حتى الآن بشأن تفاصيل الحادثة أو هوية الجندي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي أن 21 جنديًا انتحروا خلال عام 2025. 

وذكرت صحيفة “هآرتس” لاحقًا أن العدد الفعلي في 2025 بلغ 22 جنديًا، ووصفتها بأنها أعلى حصيلة منذ نحو 15 عامًا. 

وفق المعطيات المنشورة، كان المعدل السنوي قبل حرب غزة يدور حول 12 حالة انتحار سنويًا، قبل أن يرتفع بعد أكتوبر 2023. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتحارية #انتحار مسؤول #انتحار رئيس نيابة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة