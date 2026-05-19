جنوب إفريقيا: احتجاز سفن "أسطول الصمود" انتهاك خطير للقانون الدولي

أعلنت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن احتجاز السفن بالقوة في المياه الدولية يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الأساسية".

جاء ذلك في بيان لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا حول الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية أثناء توجهه إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية هاجمت الأسطول في 18 مايو/أيار أثناء إبحاره نحو غزة، واحتجزت العديد من النشطاء بشكل غير قانوني.

وأعربت عن إدانتها لاحتجاز مواطنيها في المياه الدولية، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تشير إلى احتمال احتجازهم أو سجنهم داخل إسرائيل.

وأوضحت أن "أسطول الصمود" يمثل مبادرة مدنية سلمية تهدف إلى لفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة وإيصال المساعدات لسكانها.

وأضافت أن التطورات الأخيرة تثير مخاوف إنسانية وقانونية ودبلوماسية خطيرة، مشددة على التزام جنوب إفريقيا بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وسلامة مواطنيها.

وجاء في البيان: "تدعو جنوب إفريقيا إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي وضمان الحماية الفورية لحقوق وسلامة وكرامة جميع المعنيين".

وأكد البيان أن احتجاز السفن بالقوة في المياه الدولية يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الأساسية"، مشددا على أهمية ضمان سلامة جميع المشاركين المدنيين غير المسلحين، بمن فيهم مواطنو جنوب إفريقيا.

وتواصل 10 قوارب مشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، الثلاثاء، الإبحار نحو قطاع غزة بعد نجاتها من هجمات بحرية الاحتلال الإسرائيلية، فيما أصبح أحدها على بعد أقل من 100 ميل بحري من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين