قائمة جديدة تكشف مواقع احتجاز عدد من أسرى قطاع غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، أنه تلقى ردوداً تكشف أماكن احتجاز دفعة من أسرى قطاع غزة، بعد مرور أشهر على اعتقالهم ونقلهم إلى سجون مختلفة داخل فلسطين المحتلة.

وأكدت المكتب أن العديد من المعتقلين ما زالوا رهن الإخفاء القسري، في ظل استمرار رفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو السماح للمحامين بزيارتهم.

وضمّت القائمة الجديدة أسماء معتقلين احتُجزوا في عدة سجون، أبرزها: النقب، نفحة، جانوت، عوفر، وتسلمون، وجاءت كما يلي:

الأسماء المعلنة:

أيمن صابر علي – النقب

سائد محمد فاروق البورنو – نفحة

مصطفى سامي عرقان – النقب

عبد الله حسين علي رمضان – النقب

محمد مسعود رضيع – نفحة

أحمد منير إبراهيم كحلوت – نفحة

شادي مروان سليم أبو طرابيش – نفحة

محمد عبد الحليم كحلوت – النقب

محمد أسعد دهشان – النقب

أنس محمد نصير – النقب

سعد نصر بدي – النقب

بلال زياد دلو – جانوت

أحمد بشير زيارة – جانوت

هشام حسن حرارة – جانوت

أدهم محمد شريتح – عوفر

هشام نصر شمالي – النقب

محمد باسل عسلية – النقب

جواد محمود دريني – نفحة

نضال سليمان صلاح – نفحة

أحمد ناهد أبو قمر – نفحة

سليمان محمد اسطل – تسلمون

صامد جلال عبد القادر صالح – النقب

صهيب محي الدين يوسف مقداد – النقب

محمد إسماعيل جاسر فياض – النقب

محمد حاتم أبو عرب – النقب

فادي ناصر رزق حسب الله – نفحة

هشام سعيد يوسف طولان – النقب

محمد عبد الحليم محمود كحلوت – النقب

ياسين خالد ياسين العلول – النقب

محمد عبد الهادي إبراهيم أبو سعدة – النقب

وضاح محمد محمود معروف – النقب

المصدر / فلسطين أون لاين