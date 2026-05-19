6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارات على لبنان

19 مايو 2026 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
6 شهداء بينهم أطفال ونساء في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت، الثلاثاء، بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان، ما أسفر في حصيلتها الأولية عن 4 شهداء و10 جرحى.

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 شهداء، بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال عدد من الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة نظراً لخطورة الإصابات.

وتسبب القصف في أضرار مادية واسعة في المنازل والممتلكات، بينما تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ واجبها بتقديم المساعدة للمدنيين في المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار منذ أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين
