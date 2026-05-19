سموتريتش يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

وصف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين تمثل "إعلان حرب"، متوعداً بالرد عبر خطوات تصعيدية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه سيوقع "فوراً" أمراً لإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس المحتلة، مضيفاً: "أمام إعلان الحرب سنرد بحرب.. هذه مجرد البداية".

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بعد يوم من تأكيد تقارير إسرائيلية ودولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، إلى جانب مسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال، على خلفية الحرب على غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُعد سموتريتش من أبرز رموز اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، ويعرف بمواقفه الداعية لتوسيع الاستيطان ورفض إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دعواته المتكررة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين