الشرطة تحذر من تطبيقات مجهولة قد تعرض الهواتف والمحافظ الإلكترونية للاختراق

حذر المكتب الإعلامي لشرطة خان يونس المواطنين من مخاطر تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية، مؤكداً أن هذه التطبيقات تمثل أحد أبرز المنافذ التي قد يستغلها القراصنة لاختراق الهواتف الذكية وسرقة البيانات الشخصية والحساسة.

وأوضح المكتب، الثلاثاء أن المتاجر الرسمية، مثل متجر "Google Play" و"App Store"، تخضع التطبيقات لإجراءات فحص ومراجعة تهدف إلى ضمان سلامتها وأمانها، في حين تفتقر التطبيقات التي يتم تحميلها من مواقع خارجية أو مصادر غير موثوقة إلى هذه الضمانات الأمنية.

وأكد المكتب الإعلامي ضرورة الحذر من بعض التطبيقات التي انتشرت مؤخراً في قطاع غزة، والتي تدّعي تقديم خدمات مثل دفع فواتير شركات المولدات الكهربائية التجارية أو إنشاء أكواد USSD أو تنفيذ عمليات تحويل وسحب والتحكم بالمحافظ الإلكترونية، مشيراً إلى أن بعض هذه التطبيقات قد تحتوي على برمجيات ضارة أو أوامر خفية تهدد أمن المستخدمين.

وقال المكتب إن هذه التطبيقات قد تؤدي إلى سرقة بيانات الهاتف أو بيانات المحفظة الإلكترونية، أو تنفيذ عمليات تحويل مالية دون علم المستخدم، أو تعطيل بعض خدمات الهاتف وإعادة توجيه المكالمات، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الرسائل النصية وأكواد التحقق الخاصة بالحسابات المختلفة.

ودعا المواطنين إلى عدم إدخال الرقم السري للمحفظة الإلكترونية في أي تطبيق غير رسمي، والاقتصار على تحميل التطبيقات من المصادر والمتاجر المعتمدة والموثوقة حفاظاً على بياناتهم وأموالهم الرقمية.

المصدر / فلسطين أون لاين