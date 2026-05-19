مقتل ضابط برتبة رائد في جيش الاحتلال جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات دارت صباح اليوم في جنوب لبنان.

وذكرت "القناة 12" العبرية، الثلاثاء، أن الضابط القتيل إيتامار سابير برتبة رائد، وكان يشغل منصب قائد سرية في وحدة "ماجلان" الخاصة، وقد قُتل أثناء مشاركته في المعارك الدائرة في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، في "حدث أمني صعب" وفق تعبيرها.



الضابط القتيل

وهذا الضابط الثاني الذي تعلن دولة الاحتلال عن مقتله خلال 24 ساعة في المعارك مع "حزب الله" بجنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط قتل في إطلاق نار من مسافة قريبة في قرية القوزح بجنوب لبنان.

وإلى جانب الاشتباكات تشكل المُسيرات التي يطلقها "حزب الله" على جيش الاحتلال في جنوب لبنان كابوساً يؤرق تل أبيب التي باتت تصنفها ضمن أكثر التحديات الأمنية تعقيدا وخطورة على قواتها.

ومؤخرا، عقدت حكومة الاحتلال جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة التي يطلقها "حزب الله"، على خلفية الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم سريان هدنة منذ 17 أبريل الماضي تنتهي في مطلع يوليو/ تموز المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله جنوبي لبنان وعمليات نسف وتدمير ممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".

