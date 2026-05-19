كريستيانو رونالدو يقود البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026

أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، الثلاثاء، ضم المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ليخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته.

ويستعد رونالدو (41 عاما) لاعب النصر السعودي، للمشاركة في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يشارك نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي للهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية للرجال برصيد 143 هدفا.

ومن المحتمل أن يواجه رونالدو منافسه السابق في برشلونة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي من المقرر أن يلعب أيضا في كأس العالم للمرة السادسة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج باللقب قبل 4 سنوات في قطر.

ونجا المهاجم البرتغالي من عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات رغم طرده أمام جمهورية أيرلندا في مباراتهم الأخيرة في التصفيات بسبب ضربة بالمرفق، وهو ما كان سيكلفه الغياب عن مباريات الدور الأول بالمجموعة 11 أمام منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

واستقر المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز على قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة والتي ضمت 27 لاعبا، والتي خلت من مفاجآت كبيرة، بما في ذلك زميل رونالدو في فريق النصر السعودي جواو فيليكس.

