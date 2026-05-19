فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عقوبات أمريكية على ناشطي أسطول الصمود

كريستيانو رونالدو يقود البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026

دخول شاحنتي غاز للطهي وتوزيعها على مستفيدي كشف 15 مايو

حماس: قرار سموتريتش ضد الخان الأحمر جريمة جديدة

اضطرابات داخل اليمين تهدد نتنياهو بخسارة الحكم

تقديرات إسرائيلية: الجنائية الدولية تدرس مذكرات توقيف بحق قادة كبار "بالجيش"

"محامون من أجل العدالة" تعرب عن قلقها من الحكم بسجن الناشط مزيد سقف الحيط

شهيدان أحدهما متأثرًا بجراحه وإصابة صيادين برصاص الاحتلال

تقرير يكشف الانفلات والاعتداءات الجنسية داخل جيش الاحتلال

بحرية الاحتلال تهاجم سفينة تابعة لأسطول الصمود بالأسلحة النارية

دخول شاحنتي غاز للطهي وتوزيعها على مستفيدي كشف 15 مايو

19 مايو 2026 . الساعة 18:09 بتوقيت القدس
...
دخول شاحنتي غاز إلى قطاع غزة

أعلنت هيئة البترول، الثلاثاء 19 مايو 2026، دخول شاحنتين محمّلتين بغاز الطهي عبر المعبر، من أصل خمس شاحنات توجّهت صباحًا إلى المعبر وأعاد الاحتلال ثلاث شاحنات فارغات.

وأفادت المصادر أن الشاحنتين ستُخصصان للتوزيع على المواطنين المدرجين في كشف 15 مايو لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، بما يغطي احتياجات نحو 4,685 مستفيدًا.

ويعني قطاع غزة أزمة حادة في الوقود وغاز الطهي، بفعل تضييق الاحتلال، وفرض قيود مشددة على إدخاله إلى القطاع منذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة، في السابع من أكتوبر 2023. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غاز الطهي #هيئة البترول #غاز غزة #كشوفات الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة