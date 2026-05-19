دخول شاحنتي غاز للطهي وتوزيعها على مستفيدي كشف 15 مايو

أعلنت هيئة البترول، الثلاثاء 19 مايو 2026، دخول شاحنتين محمّلتين بغاز الطهي عبر المعبر، من أصل خمس شاحنات توجّهت صباحًا إلى المعبر وأعاد الاحتلال ثلاث شاحنات فارغات.

وأفادت المصادر أن الشاحنتين ستُخصصان للتوزيع على المواطنين المدرجين في كشف 15 مايو لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، بما يغطي احتياجات نحو 4,685 مستفيدًا.

ويعني قطاع غزة أزمة حادة في الوقود وغاز الطهي، بفعل تضييق الاحتلال، وفرض قيود مشددة على إدخاله إلى القطاع منذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة، في السابع من أكتوبر 2023.

