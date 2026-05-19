حماس: قرار سموتريتش ضد الخان الأحمر جريمة جديدة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إصدار أوامر بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة وتهجير سكانه.

واعتبرت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل "جريمة جديدة" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وتندرج ضمن مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم الضفة الغربية جغرافياً وعزل مدينة القدس وتعزيز السيطرة عليها.

وقالت الحركة: إن "سياسات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة تشكل، جريمة تطهير عرقي ممنهجة".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عدواناً متواصلاً على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وسط غياب تحرك دولي فاعل لوقف هذه السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على محاسبة قادة إسرائيل، مؤكدة أن النشاط الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية.

واعتبرت الحركة أن تصريحات سموتريتش وتصعيده تجاه السلطة الفلسطينية تعكس حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، داعية الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتنسيق الجهود لمواجهة السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين