تقديرات إسرائيلية: الجنائية الدولية تدرس مذكرات توقيف بحق قادة كبار "بالجيش"

تقديرات إسرائيلية: الجنائية الدولية تدرس مذكرات توقيف بحق قادة كبار "بالجيش"

19 مايو 2026 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية لمحكمة العدل الدولية

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلاً عن تقديرات إسرائيلية، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إمكانية إصدار مذكرات توقيف بحق عسكريين كبار في "الجيش الإسرائيلي"، بينهم رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية.

وبحسب الصحيفة، الثلاثاء، فإن المحكمة قد تصدر أيضاً مذكرات توقيف بحق وزراء في "الحكومة الإسرائيلية"، بينهم وزيرا الحرب والمالية، إضافة إلى وزير الأمن القومي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن، الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، واصفاً الخطوة بأنها "إعلان حرب".

وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية سابقة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تقدم الشهر الماضي بطلب سري لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم سموتريتش.

ووفق ما أورده موقع "ميدل إيست"، فإن الطلب قُدم في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، ويتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما قد يضع شخصيات إسرائيلية بارزة تحت طائلة الملاحقة الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجنائية الدولية #محكمة أسترالية #قادة الجيش الإسرائيلي #مذكرات توقيف بحق قادة الجيش #مذكرات توقيف

