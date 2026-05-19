بحرية الاحتلال تهاجم سفينة تابعة لأسطول الصمود بالأسلحة النارية

أعلنت "هيئة الصمود التونسية" في بيان عاجل لها، عن تعرض السفن الإنسانية المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، لاعتراض مسلح من قبل بحرية الاحتلال في عرض البحر.

وأكدت الهيئة في بيانها، الثلاثاء، أن الهجوم استهدف بشكل مباشر سفينة "Girolama" في منطقة الاعتراض بالمياه الدولية، مشيرة إلى أن العملية تطورت من محاولة اعتراض ملاحي إلى هجوم مسلح صريح جرى فيه إطلاق النار على السفينة الإنسانية.

وأعربت الهيئة المغاربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة العنف ضد المتضامنين والنشطاء على متن الأسطول، محذرة من وجود "خطر وشيك بسقوط ضحايا" في صفوف الطواقم والنشطاء الدوليين جراء هذا الاستهداف المباشر.

يُذكر أن "أسطول الصمود العالمي" يضم عشرات السفن المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية، بمشاركة مئات الناشطين والحقوقيين والصحفيين من جنسيات مختلفة، وكان قد أبحرت دفعته الجديدة مؤخراً من موانئ أوروبية ومغاربية في محاولة لفتح ممر بحري مدني وإيصال الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر.