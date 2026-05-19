بلدية خان يونس تواصل تنفيذ حملات مكافحة القوارض والحشرات

تواصل بلدية خان يونس، بدعم من برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي (UNDP) وبالشراكة مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، تنفيذ حملات مكافحة القوارض والحشرات في مختلف أحياء المدينة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر الصحية والبيئية وتحسين الظروف المعيشية للسكان والنازحين.

وأكدت البلدية في بيان لها، الثلاثاء، أن الحملات شملت تنفيذ أعمال رش ومكافحة للقوارض والبعوض والبراغيث، واستهداف المناطق ذات الخطورة العالية ومحيط تجمعات النفايات ومراكز الإيواء وشبكات الصرف الصحي، باستخدام مبيدات ووسائل مكافحة معتمدة وفق إجراءات السلامة والصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة الاستجابة الطارئة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، داعية المواطنين إلى التعاون مع طواقم العمل والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة خلال تنفيذ الحملات.

