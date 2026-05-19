عملية سرية استمرت 10 أشهر.. "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ أرشيف النكبة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تفاصيل عملية نفذتها على مدى قرابة 10 أشهر، لإنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 1948.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة الأممية، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة: إن الأرشيف يوثق "الحراك اليومي للاجئين الفلسطينيين والقضايا الشخصية والاجتماعية، من الزواج والمواليد والوفيات إلى عمليات التسجيل وبناء المخيمات"، مشيرا إلى أن هذه الوثائق تمثل "الذاكرة الجمعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وبين في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الأرشيف يضم "عشرات ملايين الوثائق" التي توثق حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، وهي لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس.

وأوضح أن الحفاظ على هذا الأرشيف "جزء مهم من ولاية الأونروا"، مؤكدا أن دور الوكالة لا يقتصر على تقديم التعليم والصحة والإغاثة، بل يشمل أيضا "الحفاظ على هوية الفلسطينيين والموروث التاريخي العالمي للقضية الفلسطينية".

ولفت أبو حسنة، إلى أن الأرشيف جرت رقمنته بالكامل، مع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية نظرا لأهميتها، موضحا أن "إتلاف هذا الأرشيف سيكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة".

ووفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، شارك في العملية 10 من موظفي الأونروا في 4 دول على الأقل، وشملت نقل وثائق من مناطق تتعرض للقصف في قطاع غزة، قبل إخراجها إلى مصر، ثم شحن صناديق الأرشيف عبر طائرات أردنية إلى المملكة، خشية مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها أو إتلافها.

