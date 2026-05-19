قطر تطالب بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات

جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقته مندوبة الدوحة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ونشرته وزارة الخارجية.

وقالت المندوبة القطرية: إن "الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية".

وأشارت المندوبة إلى مواقف بلادها وثوابتها فيما يخص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت إدانة قطر للقرارات الإسرائيلية غير القانونية حول الضفة الغربية وإعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما تُسمى أراضي دولة إسرائيلية وتسريع النشاط الاستعماري.

وأكدت إدانة قطر "سنّ "إسرائيل" قانونا يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة".

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضحت المندوبة أن قطر "تؤكد ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملاً، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودون عوائق".

وجددت المندوبة القطرية تأكيد بلادها على "موقفها المبدئي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين".

المصدر / فلسطين أون لاين