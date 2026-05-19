إصابة 19 إسرائيلياً في الجبهة الشمالية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 19 إسرائيليًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجبهة الشمالية، ما يرفع حصيلة الإصابات في صفوف الإسرائيليين إلى 8771 منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت أنّ مجموع الإصابات التي تم تسجيلها في المستشفيات الإسرائيلية من جنوب لبنان فقط بعد وقف إطلاق النار مع إيران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بلغت 870 إصابة.

في حين بلغت عدد الإصابات في الجبهة الشمالية منذ وقف إطلاق النار مع لبنان في 17 أبريل/نيسان الماضي، 452 إصابة وصلت إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على لبنان، لليوم الـ 33 على التوالي، منذ الإعلان الأمريكي عن اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أفادت بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار 2026 حتى 18 أيار الجاري، أسفرت عن استشهاد 3020 مواطنًا وإصابة 9273 آخرين.

