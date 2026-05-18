صحيفة تكشف اسم الشخصية الإسرائيلية التي أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال بحقه

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء الإثنين، أن المسؤول الإسرائيلي الكبير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلباً سرياً لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، هو وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب الصحيفة، فإن الطلب جرى تقديمه بشكل سري، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الاتهامات أو المرحلة التي وصل إليها الإجراء داخل أروقة المحكمة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط القانونية الدولية على مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأمس الأحد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية لـ5 مسؤولين إسرائيليين، في حين أعلنت المحكمة أن التقرير المتعلق بإصدار المذكرات "غير دقيق".

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله إن الحديث يدور حول 3 مسؤولين سياسيين واثنين من العسكريين، موضحة أنه لم يُعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين