حزب الله يعلن سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات للاحتلال جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية باستخدام المسيّرات والقذائف المدفعية، استهدفت تجمعات وآليات ومواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ردًا على خروقات وقف إطلاق النار.

وأوضح الحزب، في بيان، أن مقاتليه استهدفوا موقعًا مستحدثًا لجيش الاحتلال في بلدة مارون الراس بمسيّرتين انقضاضيّتين.

وذكر أن مقاتليه استهدفوا أيضا، عبر مسيّرة انقضاضية، آلية تعود لقائد اللواء 300 في جيش الاحتلال داخل مستوطنة شوميرا.

وأشار إلى استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية، إضافة إلى إسقاط مسيّرة إسرائيلية بالأسلحة المناسبة في أجواء بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان.

ولفت إلى أن مقاتليه استهدفوا جرّافة عسكرية من نوع D9 تابعة لجيش الاحتلال عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان، باستخدام محلّقة انقضاضية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف آلية اتصالات تابعة لجيش الاحتلال في منطقة خلّة راج ببلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية، إلى جانب استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

في المقابل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، عبر تنفيذ غارات على عدد من البلدات والبنى التحتية، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على مناطق جنوبي البلاد.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات تول وكفرتبنيت، ومنطقة وادي النهر المحاذية لبلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى محيط بلدة أرنون في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3020 مواطنًا وإصابة 9273 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: