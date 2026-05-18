قاسم: الاحتلال يتجاهل الوساطات ويواصل العقاب الجماعي في غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن قطاع غزة ما يزال يتعرض لتصعيد إسرائيلي خطير عبر عمليات القصف والاستهداف وسفك الدماء، رغم الاتفاقات والتفاهمات التي أُعلن عنها برعاية دولية وإقليمية، مؤكدا أنه كان يفترض أن تضمن الاتفاقيات وقف العدوان والالتزام بالتهدئة وحماية المدنيين.

وقال قاسم، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، إن الاحتلال لم يُبدِ أي التزام حقيقي تجاه تلك الاتفاقات، بل واصل سياسة التصعيد والقصف والاستهداف المباشر ما أدى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى وتفاقم المعاناة الإنسانية، رغم التزام المقاومة الكامل بوقف إطلاق النار.

وذكر أن ما يجري في غزة يكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي بالجهود الدولية والوساطات الرامية إلى وقف نزيف الدم، مؤكداً أن الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج بحق المدنيين، في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة التي بلغت مستويات كارثية، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتعطيل سفر المرضى والجرحى، ومنع دخول العلاج والمساعدات الإنسانية، إلى جانب الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية، وتعطيل جهود الإعمار وإعادة الحياة الطبيعية للسكان.

وحمل المتحدث باسم حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المتواصلة، مطالبا الدول الوسيطة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف العدوان، وضمان الالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة، وفتح المعابر، وتأمين وصول العلاج والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والمعاناة الإنسانية، معتبراً أن ذلك سيبقى وصمة عار بحق كل من تخاذل عن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم في قطاع غزة.

