فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزّيون ردًّا على القرصنة الإسرائيلية: أسطول الصمود فكرةٌ لا تُقهر

الأمم المتحدة: مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة

القسام تكشف هوية منفذ محاولة أسر جندي إسرائيلي في كمين "الزنة"

"إعلام الأسرى": عقوبة الإعدام تصعيد خطير يشرعن القتل الممنهج

مركز حقوقي يطالب بكشف ظروف احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"

غولان يهاجم نتنياهو: غير مؤهل لإدارة الحروب

التعاون الإسلامي تحذر من خطورة استهداف الاحتلال المقدسات ومنشآت "أونروا"

الديمقراطية: اعتراض الاحتلال لـ"أسطول الصمود" إرهاب منظم وقرصنة دولية

باكستان تنشر 8 آلاف جندي وطائرات مقاتلة في السعودية

كرواتيا ترفض الموافقة على تعيين سفير إسرائيلي جديد

غولان يهاجم نتنياهو: غير مؤهل لإدارة الحروب

18 مايو 2026 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
...
يائير غولان وبنيامين نتنياهو

شكك رئيس "حزب الديمقراطيين الإسرائيلي" المعارض يائير غولان، في قدرة رئيس حكومته المجرم بنيامين نتنياهو على إدارة الحروب التي تخوضها "إسرائيل"، مؤكدا أن عدد الجنود القتلى في تزايد مستمر.

وقال غولان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش، إنه غير متأكد من أن نتنياهو يتمتع باللياقة البدنية والعقلية اللازمة لإدارة الحروب الجارية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غولان قوله في اجتماع لحزبه: "عدد القتلى من الجنود يتزايد باستمرار، وهذه الحكومة تحاول تضليل الرأي العام وجعلنا نتعود على حصيلة القتلى اليومية".

وأضاف: "تشن الحكومة حملة بلا هدف ولا أمل، وتحول جنود الجيش إلى أهداف سهلة أمام طائرات حزب الله المسيّرة".

وتابع: "نتنياهو، كعادته، عاجز عن اتخاذ قرار يخدم أمن إسرائيل، فهو يفضل مصالحه الشخصية. لست متأكدًا من أنه، في وضعه الحالي، يتمتع باللياقة البدنية والعقلية اللازمة لإدارة هذه الحروب الصعبة".

ويُطلق المسؤولون الإسرائيليون على الحروب مصطلح "حملات".

وكان غولان قد عارض استمرار الحرب التي بدأتها "إسرائيل" على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما حذر حكومة نتنياهو من "الانزلاق إلى مستنقع لبنان وحرب مفتوحة بلا نهاية"، بالتزامن مع التوغل البري الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان.

وفي 2 مارس/آذار، بدأ "حزب الله" استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتبدأ "إسرائيل" في اليوم التالي توغلا بريا في الجنوب.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#غزة #حزب الله #لبنان #بنيامين نتنياهو #يائير غولان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة