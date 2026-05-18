استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد الشاب محمود زياد العملة (32 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. بحسب إعلان وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، أن الشاب العملة كان قد أُصيب صباح الأحد برصاص الاحتلال الحي قرب بلدة بيت أولا شمالي مدينة الخليل، حيث نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وبذلت الطواقم الطبية جهوداً لإنقاذ حياته قبل أن يُعلن عن ارتقائه شهيدًا اليوم.

يذكر أن الشاب العملة أصيب برصاص قوات الاحتلال المتواجدة عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب بيت أولا.

وفي القدس المحتلة، استُشهد الشاب المقدسي عبد الرحمن عمر نابلسي، اليوم الاثنين، إثر حادث سير وقع خلال مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي له في إحدى بلدات القدس المحتلة، عقب إطلاق النار باتجاه مركبته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت الشاب نابلسي أثناء قيادته مركبته، قبل أن تطلق النار نحوه، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة ووقوع حادث السير الذي أسفر عن استشهاده.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة عقب الحادث، ومنعت وصول السكان وطواقم الإسعاف إليها، وسط انتشار مكثف لقواتها في محيط المكان.

وخلف استشهاد الشاب حالة من الغضب والحزن في صفوف الأهالي، الذين أكدوا أن سياسة الملاحقة وإطلاق النار المباشر باتت تشكل تهديداً متزايداً لحياة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: