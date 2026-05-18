حماس: قرار الاحتلال مصادرة مبان مقدسية خطوة خطيرة

عدت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمصادرة عشرات المباني السكنية في محيط المسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة، بمثابة "خطوة خطيرة" تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأوضحت حماس، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، أن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن مشروع متكامل لتهويد المدينة والاستيلاء على عقاراتها وتغيير واقعها الديموغرافي.

وحذرت من خطورة هذه القرارات التهويدية الرامية لاقتلاع المقدسيين من مدينتهم، وتغيير هوية القدس والمسجد الأقصى، وتفريغ البلدة القديمة من أهلها وسكانها الأصليين.

وشددت على أن سياسات المصادرة والتهجير لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو انتزاع القدس من حضنها الفلسطيني والعربي والإسلامي، مؤكدة أنها لن تزيد المقدسيين إلا صموداً وثباتاً مهما تصاعدت جرائم الاحتلال.

ودعت إلى تعزيز حالة الإسناد لأهالي القدس، وتصعيد كافة سبل المواجهة والتصدي للمشاريع الاستيطانية، إلى جانب تعزيز الرباط في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت حماس الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال بشتى الوسائل، لوقف جرائم القتل والاستيطان والتهويد والتهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: