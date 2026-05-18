فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزّيون ردًّا على القرصنة الإسرائيلية: أسطول الصمود فكرةٌ لا تُقهر

الأمم المتحدة: مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة

القسام تكشف هوية منفذ محاولة أسر جندي إسرائيلي في كمين "الزنة"

"إعلام الأسرى": عقوبة الإعدام تصعيد خطير يشرعن القتل الممنهج

مركز حقوقي يطالب بكشف ظروف احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"

غولان يهاجم نتنياهو: غير مؤهل لإدارة الحروب

التعاون الإسلامي تحذر من خطورة استهداف الاحتلال المقدسات ومنشآت "أونروا"

الديمقراطية: اعتراض الاحتلال لـ"أسطول الصمود" إرهاب منظم وقرصنة دولية

باكستان تنشر 8 آلاف جندي وطائرات مقاتلة في السعودية

كرواتيا ترفض الموافقة على تعيين سفير إسرائيلي جديد

شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه إثر قصف مسيرة إسرائيلية

18 مايو 2026 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
...
(صورة أرشيفية)

أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء طفل متأثرا بجراحه بعد قصف من مسيرة إسرائيلية قبل أيام في مدينة خان يونس، وذلك بالتزامن مع قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في ذات المدينة ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر في مستشفى ناصر الطبي أن الطفل عبد الرحمن فتحي أبو شاب ارتقى متأثراً بالجروح الخطيرة التي أُصيب بها قبل أيام إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف محيط دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما أعلنت ذات المصادر عن استشهاد الشاب محمد عبد السلام أبو شاب وإصابة آخران بجروح، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن 6 شهداء و40 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع ، خلال الـ 24 ساعة الماضية في انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي الإحصائي، الإثنين، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 877، وإجمالي عدد الإصابات: 2,602، وإجمالي حالات الانتشال: 776.

ونوهت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ إجمالي الشهداء: 72,769، وإجمالي الإصابات: 172,704.

كما نوهت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #إصابات #شهداء #وزارة الصحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة