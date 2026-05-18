شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه إثر قصف مسيرة إسرائيلية

أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء طفل متأثرا بجراحه بعد قصف من مسيرة إسرائيلية قبل أيام في مدينة خان يونس، وذلك بالتزامن مع قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في ذات المدينة ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر في مستشفى ناصر الطبي أن الطفل عبد الرحمن فتحي أبو شاب ارتقى متأثراً بالجروح الخطيرة التي أُصيب بها قبل أيام إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف محيط دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما أعلنت ذات المصادر عن استشهاد الشاب محمد عبد السلام أبو شاب وإصابة آخران بجروح، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن 6 شهداء و40 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع ، خلال الـ 24 ساعة الماضية في انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي الإحصائي، الإثنين، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 877، وإجمالي عدد الإصابات: 2,602، وإجمالي حالات الانتشال: 776.

ونوهت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ إجمالي الشهداء: 72,769، وإجمالي الإصابات: 172,704.

كما نوهت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين