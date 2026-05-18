الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويقتلع أشجار زيتون ويجرف أراضي زراعية بالضفة

18 مايو 2026 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة (أرشيف)

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، خمسة مواطنين خلال حملة اقتحامات ومداهمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، فيما شرعت آليات الاحتلال بتجريف أراضٍ في قلقيلية، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين قرية جنوب شرق بيت لحم.

فففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل وسيم عبد القادر العيسة (16 عاما)، والشاب محمد ابراهيم الجمال (19 عاما) من مخيم العروب، والمواطنين غازي فوزي ابو عياش (65 عاما) من بلدة بيت أمر، وشادي فضل جعافرة من بلدة ترقوميا، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

كما نصبت الاحتلال قوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سفيان أحمد ستيتي (53 عامًا) من المدينة، إلى جانب وديع أبو حديد وأسامة هويدي من ضاحية ذنابة شرق المدينة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل الشاب عصام إبراهيم رمضان، وشقيقه الطفل عمر إبراهيم رمضان (15 عامًا).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قريتي بيت إيبا غرب نابلس وروجيب شرقًا، وداهمت منازل وفتشتها دون تسجيل حالات اعتقال، فيما اقتحمت صباح اليوم بلدة سالم شرق نابلس، وشرعت بتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي قلقيلية، شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضٍ في بلدة عزون شرق المدينة، وتحديدًا في منطقة المحجر، حيث اقتلعت أشجار زيتون معمّرة بعرض يُقدّر بنحو 500 متر، وعلى امتداد يحيط بمستوطنة "معاليه شمرون" المقامة على أراضي البلدة، وذلك دون سابق إنذار.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية أبو انجيم جنوب شرق المدينة بواسطة "تركترونات"، وتمركزوا في عدد من أحيائها، وسط استفزاز للمواطنين عبر التفحيط وإصدار أصوات مرتفعة ومزعجة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت ساحور، وبلدة الخضر، وقرية خلايل اللوز، دون أن يُبلغ عن عمليات دهم للمنازل أو اعتقالات.

كما اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوساً تلمودية عند مدخلها.

وأفاد الناشط محمد غفري بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي للبلدة، وأدت طقوساً تلمودية لليوم الثاني على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #قوات الاحتلال #مستوطنون #الضفة الغربية #اقتلاع أسجار

