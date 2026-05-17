الاحتلال يخطط لمصادرة عقارات في القدس لمشاريع استيطانية

17 مايو 2026 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
حكومة الاحتلال صادقت على خطة تقضي بمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة داخل مدينة القدس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بأن حكومة الاحتلال صادقت على خطة تقضي بمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة داخل مدينة القدس، في خطوة تستهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى، تمهيدًا لنقل ملكيتها لصالح جمعيات استيطانية يهودية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار حكومي متسارع لتعزيز الوجود الاستيطاني في القدس القديمة، ولا سيما في المناطق المحاذية للمسجد الأقصى، وسط تحذيرات فلسطينية من أن القرار يشكّل تصعيدًا خطيرًا يمهّد لعمليات تهجير قسري بحق السكان المقدسيين.

وكانت محافظة القدس قد حذّرت، أمس السبت، من توجه حكومة الاحتلال إلى المصادقة على مخطط يهدف إلى إخلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم في المنطقة، والاستيلاء عليها لصالح مشاريع استيطانية.

وأضافت المحافظة أن الخطر يتركز في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، ويستند إلى توصية سابقة لما يسمى "وزير القدس والتراث" السابق مئير بروش، الذي أوصى بالاستيلاء على عقارات فلسطينية دون الإفصاح عن عددها أو أسماء أصحابها، مع نقل صلاحيات التنفيذ إلى ما تُسمى "شركة تطوير الحي اليهودي" في القدس.

ويُشار إلى أن الخطوة تثير مخاوف واسعة من تصاعد عمليات الاستيطان داخل البلدة القديمة، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العمرانية والديمغرافية للمدينة، وسط رفض فلسطيني وتحذيرات من تداعياتها على استقرار الأوضاع في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #مشاريع استيطانية #باب السلسلة #مصادرة عقارات الفلسطينيين

