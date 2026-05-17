الإمارات: اندلاع حريق قريب محطة نووية إثر قصف بمسيرة

17 مايو 2026 . الساعة 14:57 بتوقيت القدس
الحرق اندلع قرب محطة نووية (صورة أرشيفية)

أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، اندلاع حريق في مولد كهربائي قريب من محطة نووية في أبوظبي، بسبب استهدافه بطائرة مسيرة، دون تأثير على سلامة الإشعاعات.

وقال المكتب الإعلامي في أبوظبي عبر بيان: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة".

وأضاف أن الحريق "ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة (لم يحدد مصدرها) دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

وشدد على أن "الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة، أو جاهزية أنظمتها الأساسية".

وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.

المصدر / وكالات
