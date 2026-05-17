الصحة العالمية تعلن طوارئ دولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، حالة طوارئ صحية عامة تثير "قلقًا دوليًا" عقب تفشي سلالة من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسفرت عن وفاة أكثر من 80 شخصًا، وسط مخاوف متزايدة بسبب عدم توفر لقاح أو علاج مخصص لهذه السلالة.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، فقد بلغ عدد الوفيات 88 شخصًا، فيما تم تسجيل 336 حالة مشتبه بإصابتها.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن التفشي مرتبط بسلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا يوجد لها لقاح معتمد حتى الآن، محذّرة من أن العدد الحقيقي للإصابات وحجم انتشار الفيروس لا يزالان غير واضحين.

وأضافت المنظمة أن تسجيل إصابات في أكثر من دولة، إلى جانب ارتفاع نتائج الفحوص الإيجابية، يشير إلى احتمال أن يكون التفشي أوسع بكثير مما يتم رصده حاليًا، مع خطر مرتفع لانتقال العدوى محليًا وإقليميًا.

من جانبها، أعلنت أطباء بلا حدود استعدادها لإطلاق "استجابة واسعة النطاق"، ووصفت الانتشار السريع للفيروس بأنه "مقلق جدًا".

كما أكد وزير الصحة الكونغولي، سامويل روجر كامبا، أن سلالة "بونديبوغيو" لا يتوفر لها "لقاح ولا علاج محدد".

ورصد التفشي في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، فيما أعلنت السلطات الأوغندية تسجيل وفاة شخص نتيجة الإصابة بالسلالة نفسها.

المصدر / وكالات