خروقات الاحتلال متواصلة.. 6 شهداء أحدهم متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

استشهد 6 مواطنين من بينهم متأثرًا بجراحه وأصيب آخرين، الأحد, في مناطق متفرقة من قطاع غزة، نيتجة استمرار الاحتلال لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

استهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ما أدى لوقوع إصابات في المكان.

كما أعلن الدفاع المدني في محافظة خان يونس انتشال شهيد وعدد من الإصابات، نتيجة قصفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين، في شارع روني بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وهم: أحمد سالم أبو أسد، عبد الرحمن أحمد محيسن، إبراهيم ريان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين قرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الله أحمد أبو مصطفى وإصابة عدد من المدنيين.

وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول شهيد ومصابين اثنين من جراء القصف.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة هناك.

وكما تعرضت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، ما أثار حالة من الخوف في صفوف المواطنين.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بكثافة، فجر اليوم، شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة، دون أن يُبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 220 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت يوم 10 أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأمريكية.

وأسفرت خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق التهدئة منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي، عن ارتقاء 870 شهيداً، إضافة إلى 2543 إصابة، وفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة في غزة أمس السبت.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، استشهد ثلاثة مواطنين مدنيين وأصيب آخرون في 5 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة بقطاع غزة

