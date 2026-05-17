"هدوء ما قبل العاصفة".. ترامب يلوّح بالتصعيد ضد إيران

17 مايو 2026 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها، ناشرا مساء السبت، صورة تظهر سفنا حربية مع عبارة “الهدوء ما قبل العاصفة”.

ونشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” صورة تظهر سفنا حربية، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة “الهدوء ما قبل العاصفة”، فيما بدا تلميحا بقرب التحرك العسكري ضد إيران في مضيق هرمز.

وجاء منشور ترامب عقب عودته من الصين التي زارها وبحث فيها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الحرب مع إيران من بين ملفات أخرى، وهي زيارة قالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم أن يُحرز فيها أي تقدم يُذكر.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنهم يريدون متابعة نتائج المحادثات بين ترامب وشي قبل تحديد مسار للمضي قدما بشأن إيران.

والجمعة، قال ترامب في منشور على منصته، إن حملته العسكرية ضد إيران “ستستمر!”.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

المصدر / وكالات
