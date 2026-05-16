الصين تمنح الروبوتات البشرية أرقام هوية مثل البشر

بدأت الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين بالحصول على هويات رسمية خاصة بها. ففي مقاطعة هوبي، ستكون بعض الروبوتات أول روبوتات في البلاد تحصل على أرقام بطاقات هوية فريدة، مما يسمح للسلطات بتتبع أنشطتها طوال دورة حياتها.

وسيتضمن الرمز المكون من 29 حرفًا تفاصيل مثل جنسية العلامة التجارية للروبوت، والشركة المصنعة، وطراز المنتج، والرقم التسلسلي، ومواصفات الأجهزة، ومستوى الذكاء، وسجلات المصنع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين إمكانية التتبع والمساءلة مع التوسع السريع لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين، بحسب تقرير لموقع "إنترستنغ إنجينيرينغ" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والابتكارات، اطلعت عليه "العربية Business".

ما الهدف من نظام الهوية؟

يقود هذا المشروع مركز هوبي للابتكار في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر في ووهان، في إطار سعي الصين المستمر لتوسيع استخدام هذه الروبوتات في القطاعات الصناعية والتجارية.

وبشكل مشابه لأرقام الهوية الوطنية الصينية، سيحصل كل روبوت على رمز تعريف فريد إضافي مكوّن من 11 حرفًا.

كما سيدعم نظام هوية الروبوتات البشرية مراقبة تشغيلية مفصلة تتجاوز بيانات التسجيل الأساسية، حيث يمكن لمنصة الهوية الرقمية تخزين وتتبع سجل صيانة المعدات، وسيناريوهات الاستخدام، وبيانات الأداء طوال عمر الروبوت، وفقًا لما أوردته صحيفة تشاينا دايلي.

بحسب مركز الابتكار، يُمكن الوصول إلى بيانات التشغيل في الوقت الفعلي، مثل تآكل المفاصل وحالة البطارية ودقة الحركة، عبر منصة إدارة مركزية مرتبطة برقم تعريف فريد لكل روبوت.

صُمم هذا النظام لمساعدة الفنيين على تحديد الأعطال بسرعة من خلال مراجعة سجلات التشغيل وسجلات الصيانة المرتبطة برقم الهوية الفريد لكل روبوت. ويقول المسؤولون إن هذه السجلات قد تساعد أيضًا في تحديد المسؤولية في حال حدوث أعطال، وتحسين كفاءة الصيانة.

كما قد يدعم نظام الهوية هذا إعادة بيع وإعادة استخدام الروبوتات البشرية. وسيتمكن المستخدمون المستقبليون من مراجعة سجل خدمة الروبوت، وحالته التشغيلية، وسجلات أدائه السابقة مباشرة عبر ملف هويته، مما يقلل الحاجة إلى عمليات فحص أو اختبار متكررة قبل التشغيل.

خطوات فعلية

أكمل مركز الابتكار بالفعل تقديم طلبات التطبيق واختبارات الترميز للدفعة الأولى من الشركات والمنتجات المقدمة إلى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. ومن المقرر أن يبدأ الإصدار الرسمي لنظام الهوية بمجرد صدور المعايير الوطنية ذات الصلة.

تضم الشركات المشاركة مبدئيًا عدة شركات من قطاع الروبوتات البشرية في مقاطعة هوبي، مثل "Optics Valley Dongzhi" و"Glroad" و"Hubei Qirobotics" و"Jingchu Humanoid Robot" و"HandX" و"Guanggu Haribit" و"Maxnova".

وخضعت بعض الروبوتات البشرية من هذه الشركات بالفعل لعملية ترميز وتسجيل موحدة. وتُستخدم هذه الأنظمة حاليًا في التصنيع الصناعي والخدمات التجارية والعروض التدريبية، وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي.

وتُظهر بيانات القطاع أن شحنات الروبوتات البشرية العالمية بلغت حوالي 17,000 وحدة في عام 2025، بحجم سوق يُقدّر بنحو 2.88 مليار يوان. وتستحوذ الصين على الحصة الأكبر، حيث تضم أكثر من 140 مصنعًا وشحنت حوالي 14,400 وحدة، ما يُمثل نحو 84.7% من الإنتاج العالمي.

وعلى الرغم من النمو السريع، لا يزال القطاع يُواجه تحديات تتمثل في تشتت المعايير التقنية ومحدودية الأطر الموحدة للتتبع والإشراف على السلامة وتبادل البيانات. ويهدف نظام الهوية الجديد إلى معالجة هذه الثغرات ودعم التنمية واسعة النطاق وعالية الجودة.

