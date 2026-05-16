فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة تودع قائد "القسام" عز الدين الحداد في موكب جنائزي مهيب

قافلة “الصمود” تستأنف طريقها نحو غزة بعد توقف قرب زليتن الليبية

الاحتلال يجبر مقدسيّاً على هدم منزله ذاتياً في جبل المكبر

لشبونة تُحيي الذكرى الـ78 للنكبة

هل ستدخل "مرسيدس" مجال الإنتاج العسكري؟

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على وسط غزة إلى 8

مارثون رياضي بمشاركة 110 أطفال من الأيتام في غزة

تقرير: أوامر عسكرية تُشرعن البؤر الاستيطانية وتسرّع تهجير الفلسطينيين

بعد هدنة ترامب.. الاحتلال يكثّف غاراته على لبنان

واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لـ"مجلس السلام"

بمشاركة الآلاف..

بالفيديو غزة تودع قائد "القسام" عز الدين الحداد في موكب جنائزي مهيب

16 مايو 2026 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
...
جانب من التشييع

شارك آلاف المواطنين، السبت، في تشييع جثمان قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" عز الدين الحداد، والذي استشهد برفقة زوجته وابنته، في عملية اغتيال إسرائيلية مساء أمس.


وانطلق موكب التشييع من مسجد شهداء الأقصى وسط مدينة غزة، وسط غضب شعبي وهتافات دعت للمقاومة ومواصلة التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والوفاء لدماء الشهداء وعوائلهم.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 2.18.52 PM 1.jpeg
 

وكانت عائلة الحداد أكدت استشهاد نجلها عز الدين الحداد إثر استهداف إسرائيلي مباشر، مما أسفر عن ارتقائه برفقة زوجته وابنته، ليلتحقوا بابنيهما اللذين ارتقيا خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

ويُعد الحداد من أبرز قادة كتائب القسام، وتسلم قيادة الكتائب بعد ارتقاء سلفه محمد السنوار في مايو/أيار 2025.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 2.18.51 PM11.jpeg
 

ومساء أمس، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب عشرات آخرين، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا شقة سكنية ومركبة مدنية، بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية مأهولة في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين، واندلاع النيران داخل الشقة؛ قبل أن يستهدف مركبة مدنية في المدينة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال و"الشاباك" الإسرائيلي، رسميًا، اغتيال عز الدين الحداد؛ قائد الجناح العسكري حماس.  

المصدر / فلسطين أون لاين
#تشييع #حماس #كتائب القسام #عز الدين الحداد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة