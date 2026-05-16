غزة تودع قائد "القسام" عز الدين الحداد في موكب جنائزي مهيب

شارك آلاف المواطنين، السبت، في تشييع جثمان قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" عز الدين الحداد، والذي استشهد برفقة زوجته وابنته، في عملية اغتيال إسرائيلية مساء أمس.



وانطلق موكب التشييع من مسجد شهداء الأقصى وسط مدينة غزة، وسط غضب شعبي وهتافات دعت للمقاومة ومواصلة التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والوفاء لدماء الشهداء وعوائلهم.





وكانت عائلة الحداد أكدت استشهاد نجلها عز الدين الحداد إثر استهداف إسرائيلي مباشر، مما أسفر عن ارتقائه برفقة زوجته وابنته، ليلتحقوا بابنيهما اللذين ارتقيا خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

ويُعد الحداد من أبرز قادة كتائب القسام، وتسلم قيادة الكتائب بعد ارتقاء سلفه محمد السنوار في مايو/أيار 2025.





ومساء أمس، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب عشرات آخرين، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا شقة سكنية ومركبة مدنية، بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية مأهولة في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين، واندلاع النيران داخل الشقة؛ قبل أن يستهدف مركبة مدنية في المدينة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال و"الشاباك" الإسرائيلي، رسميًا، اغتيال عز الدين الحداد؛ قائد الجناح العسكري حماس.

