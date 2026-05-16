فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة تشيع قائد "القسام" عز الدين الحداد

قافلة “الصمود” تستأنف طريقها نحو غزة بعد توقف قرب زليتن الليبية

الاحتلال يجبر مقدسيّاً على هدم منزله ذاتياً في جبل المكبر

لشبونة تُحيي الذكرى الـ78 للنكبة

هل ستدخل "مرسيدس" مجال الإنتاج العسكري؟

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على وسط غزة إلى 8

مارثون رياضي بمشاركة 110 أطفال من الأيتام في غزة

تقرير: أوامر عسكرية تُشرعن البؤر الاستيطانية وتسرّع تهجير الفلسطينيين

بعد هدنة ترامب.. الاحتلال يكثّف غاراته على لبنان

واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لـ"مجلس السلام"

الاحتلال يجبر مقدسيّاً على هدم منزله ذاتياً في جبل المكبر

16 مايو 2026 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
...
لتجنب الغرامات الباهظة.. المواطن عمر هلسة يهدم منزله بيده في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بعد إخطاره بقرار هدم نهائي من بلدية الاحتلال؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح هلسة، أن المنزل مكوّن من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وصالون، وتعيش فيه عائلته المكونة من 6 أفراد، مشيراً إلى أن البلدية هددته بتنفيذ الهدم بواسطة طواقمها، وفرض غرامة مالية تصل إلى 70 ألف شيقل، في حال لم ينفذ الهدم بنفسه.

وحسب ما أفادت به مصادر مقدسية، فإن مساحة المنزل تبلغ 60 متراً مربعاً، وهو قائم منذ نحو 20 عاماً، ويقطنه الزوج وزوجته وأطفالهما الأربعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #هدم منازل #جبل المكبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة