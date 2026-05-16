"لا منصة للإبادة" .. حفل موسيقي بديل لمسابقة "يوروفيجن" في فيينا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، فعالية "حفل موسيقي بديل"؛ احتجاجا على مشاركة "إسرائيل" في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، تحت عنوان: "احتجاج الأغنية – لا منصة للإبادة الجماعية".

وأقيم الحفل، مساء الجمعة، في ميدان ماريا تيريزا وسط فيينا، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والناشطين الدوليين، بهدف تسليط الضوء على الاعتراضات على مشاركة "إسرائيل" في يوروفيجن، وإيصال رسائل دعم لفلسطين.

وشهدت الفعالية عروضا فنية ركزت على ما يجري في غزة من إبادة جماعية واحتلال، وأوضاع إنسانية مأساوية، فيما ردد الحضور شعارات، مثل: "الحرية لفلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

وشارك في الفعالية، الفنان الفلسطيني أحمد عيد، والفنانة النمساوية من أصول برازيلية سيليا مارا، والفرقة الإيطالية "باندا بوبولاري ديل إيميليا روسا"، إضافة إلى الفرقة الموسيقية النمساوية "ليفت أوفرز".

وألقى عدد من الناشطين والصحفيين والفنانين، كلمات تضامنية مع الفلسطينيين، منتقدين اتحاد البث الأوروبي، لعدم منعه "إسرائيل" من المشاركة في "يوروفيجن"، رغم الحرب الجارية في غزة.

وأكد منظمو الفعالية أن الثقافة والفن "يجب ألا يكونا أداة دعائية لتطبيع الإبادة الجماعية، بل صوتا للمقاومة".

ودعا المشاركون إلى الانضمام إلى التظاهرة الداعمة لفلسطين قرب قاعة "فينر شتادهاله" في فيينا، التي تستضيف فعاليات "يوروفيجن".

وانضمت عدد من الدول الأوربية إلى مقاطعة الحدث أو تقليص تغطيتها، من بينها آيسلندا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا، وذلك احتجاجاً على استمرار مشاركة "إسرائيل" في المسابقة في ظل الحرب الجارية في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده "في الطريق الصحيح من التاريخ"، في أعقاب إعلان إسبانيا مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لهذا العام، احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي كلمة مصورة نشرها عبر منصة "إكس"، قال سانشيز إن الصمت في مواجهة ما وصفه بـ"الحرب غير الشرعية وما سماه الإبادة الجماعية" ليس خياراً، مؤكداً أن إسبانيا لا يمكنها أن تبقى غير مبالية تجاه ما يجري في غزة ولبنان.

