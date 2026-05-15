كاتب إسرائيلي يقترح تشكيل “فيلق أجنبي” لسد النقص في قوات الجيش

اقترح الكاتب والمحلل الاقتصادي الإسرائيلي شلومو معوز إنشاء “فيلق أجنبي” داخل "الجيش الإسرائيلي"، من خلال تجنيد مقاتلين محترفين من دول أجنبية مقابل رواتب مالية، في ظل ما وصفه بأزمة متفاقمة في أعداد الجنود والمقاتلين داخل المؤسسة العسكرية.

وقال معوز، في مقال نشره بوسائل إعلام إسرائيلية، إن نموذج “جيش الشعب” الذي شكّل أحد مرتكزات المجتمع الإسرائيلي لعقود بدأ بالتآكل، مشيرًا إلى أن أزمة تجنيد الحريديم واستنزاف قوات الاحتياط أوجدا “فراغًا عملياتيًا خطيرًا” داخل الجيش.

وأضاف أن تقديرات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تشير إلى وجود نقص يقدر بنحو 15 ألف جندي، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل في الوحدات الميدانية.

ودعا معوز إلى استغلال احتياطات العملات الأجنبية الإسرائيلية لتجنيد “مقاتلين محترفين ومرتزقة” من دول مختلفة، بهدف سد العجز في الوحدات القتالية، معتبرًا أن الظروف الحالية تفرض على "إسرائيل" اللجوء إلى “حلول خارج الصندوق”.

وأشار الكاتب إلى تجربة أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا، موضحًا أن كييف أقرت تشريعات تتيح للمقاتلين الأجانب الحصول على رتب عسكرية ورواتب مرتفعة، ما أسهم في انضمام آلاف المقاتلين من عشرات الدول إلى الجيش الأوكراني.

وحذر معوز من أن الاعتماد على سلاحي الجو والاستخبارات لا يغني عن وجود قوات برية كبيرة وفعالة، معتبرًا أن استمرار أزمة التجنيد الحالية قد ينعكس على قدرة إسرائيل في مواجهة التحديات العسكرية مستقبلًا.

