مستوطنون يحرقون مركبتين ويعتدون على غرف زراعية غرب رام الله

أضرم مستوطنون النيران في مركبتين واعتدوا على أربع مركبات أخرى، وغرفتين زراعيتين، خلال هجوم نفذوه على أطراف بلدة شقبا غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا الجهة الغربية من قرية شقبا، وأضرموا النيران في مركبتين وحطموا زجاج أربع مركبات أخرى، كما اعتدوا على غرفتين زراعيتين في المكان أثناء وجود عدد من المواطنين داخلهما، قبل أن ينسحبوا بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.

وفجر اليوم، أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات، ونفذوا كتابات على الجدران في قرية جيبيا شمال رام الله.

وأفاد سكان محليون بأن المستوطنين تسللوا إلى أطراف القرية خلال ساعات الليل، وأضرموا النار في مسجد القرية وعدة مركبات، ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية واسعة.

وبحسب مؤسسات فلسطينية نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين نحو 1637 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

