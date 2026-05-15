الاحتلال يُعلن مقتل الجندي العشرين في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 20 جنديا لقوا مصرعهم بنيران حزب الله منذ استئناف الحرب في مارس/ آذار الماضي.

وأفاد جيش الاحتلال بأن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما قتل بنيران حزب الله اللبناني، وبذلك يرتفع إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان. بحسب ادعاءه.

كما أفادت مصادر عبرية بأن حزب الله اللبناني نفذ هجوما جويا استهدف مناطق واسعة في الجليل الأعلى بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش رصد إطلاق ما بين 4 إلى 5 مسيّرات انتحارية اتجهت نحو الجليل الغربي.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالشمال، وسط استمرار حالة الاستنفار خشية تكرار عمليات التسلل الجوي.

وكان جيش الاحتلال وجه صباح اليوم إنذارا بإخلاء 5 قرى في جنوب لبنان.

والخميس وجه الجيش إنذار بالإخلاء إلى 8 بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان.

وتشن قوات الاحتلال منذ 2 آذار/مارس الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف حتى اللحظة أزيد عن 2896 شهيدا ونحو 9 آلاف جريح إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: