استشهاد مواطن متأثرا بجراحه وسط القطاع

استُشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن ماجد عطية الوادية، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته اليومية لاتفاق وقف النار الذي جرى توقيعه برعاية أمريكية، ووساطة قطرية مصرية تركية، في العاشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة فإنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء:857، والإصابات2,486، فيما تم انتشال 771 شهيدا من تحت الأنقاض.

