فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لبناية ومركبة وسط غزة

مصابون بانهيار جزء من منزل متضرر في غزة

مستوطنون يحرقون مركبتين ويعتدون على غرف زراعية غرب رام الله

الاحتلال يُعلن مقتل الجندي العشرين في جنوب لبنان

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه وسط القطاع

ناشطة: أسطول الصمود والقافلة البرية يجسدان الضمير الإنساني نحو غزة

خشية تكرار 7 أكتوبر .. مناورة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر والأردن

170 منظمة وعضوا أمريكيا يعيدون طرح قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

بين نكبتين.. مُسن فلسطيني يستعيد رحلة اللجوء والألم

حماس تحذر من مخططات استيطانية وتدعو لتصعيد المواجهة في الضفة

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه وسط القطاع

15 مايو 2026 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
...
الشهيد ماجد الوادية

استُشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن ماجد عطية الوادية، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته اليومية لاتفاق وقف النار الذي جرى توقيعه برعاية أمريكية، ووساطة قطرية مصرية تركية، في العاشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة فإنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء:857، والإصابات2,486، فيما تم انتشال 771 شهيدا من تحت الأنقاض.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#جرائم الاحتلال الإسرائيلي #الإبادة الجماعية في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة