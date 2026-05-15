خشية تكرار 7 أكتوبر .. مناورة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر والأردن

15 مايو 2026 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
جزء من المناورة العسكرية المفاجئة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية مفاجئة واسعة النطاق لاختبار الاستعدادات العسكرية على الحدود المصرية والأردنية لسيناريوهات مفاجئة على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023 بداية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن الجيش بدأ مناورة مفاجئة لرؤساء الأركان لاختبار جاهزيتهم لمواجهة أي اشتباك محتمل على الحدود الشرقية في قطاع الفرقتين 80 و96.

ونقلت عن مصادر عسكرية، أن الهدف من المناورة هو فحص مستوى يقظة الجيش واستعداده لمجموعة متنوعة من سيناريوهات العمليات المتفجرة.

وذكرت أن التمرين المفاجئ يهدف إلى اختبار قدرة الجيش على الانتقال من العمليات الروتينية إلى حرب مكثفة في وقت قياسي كما حدث في السابع من أكتوبر.

وأعلن الجيش أنه في إطار المناورات، ستشهد منطقة فنادق البحر الميت وعبر الحدود الشرقية تحركات مكثفة لقوات الأمن والطائرات والمركبات. كما أشار إلى أن هذه المناورات جزء من برنامج التدريب الخاص بالجيش وقد تم تحديدها مسبقا بغض النظر عن التوترات مع إيران.

وسبق أن نشر "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" تحذيرا شديدا للإسرائيليين المسافرين إلى الخارج، حيث صُنفت مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن وتركيا كأماكن ذات "خطر حقيقي على الحياة".

وشدد المجلس في تحذيره على أن الإسرائيليين باتوا أهدافا مطلوبة على خلفية الإبادة الجماعية في غزة، ولذلك يجب الامتناع عن إظهار أي رموز يهودية أو إسرائيلية في الشارع.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
