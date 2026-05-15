فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لبناية ومركبة وسط غزة

مصابون بانهيار جزء من منزل متضرر في غزة

مستوطنون يحرقون مركبتين ويعتدون على غرف زراعية غرب رام الله

الاحتلال يُعلن مقتل الجندي العشرين في جنوب لبنان

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه وسط القطاع

ناشطة: أسطول الصمود والقافلة البرية يجسدان الضمير الإنساني نحو غزة

خشية تكرار 7 أكتوبر .. مناورة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر والأردن

170 منظمة وعضوا أمريكيا يعيدون طرح قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

بين نكبتين.. مُسن فلسطيني يستعيد رحلة اللجوء والألم

حماس تحذر من مخططات استيطانية وتدعو لتصعيد المواجهة في الضفة

حماس تحذر من مخططات استيطانية وتدعو لتصعيد المواجهة في الضفة

15 مايو 2026 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
...
آثار هجوم للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين - (صورة أرشيفية)

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة المخططات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" والتي تشمل بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية ومحو حدود "أوسلو" وفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت حماس، في بيان تلقت "فلسطين" نسخة عنه، أن هذه السياسات تمثل الوجه الحقيقي لحكومة الاستعمار والضم والتطهير والفصل العنصري التي تنتهج سرقة الأرض وتوسيع المستوطنات لخنق الوجود الفلسطيني وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وجددت تأكيدها أن هذه المستوطنات لن تمنح أي شرعية للاحتلال، وأن مشاريع الضم والتهويد لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه.

وشددت على تمسك شعبنا بثوابته وحقوقه وخيار الصمود والمقاومة، ودعت جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجده إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتعزيز التصدي والتواجد في القرى والبلدات المستهدفة، وتوحيد الجهود لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بوقف سياسة الصمت والتواطؤ، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاستيطان والضم، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وفي وقت سابق، أعلن المتطرف سموتريتش عن مصادقة حكومته الحالية على إنشاء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة منذ تولّيها مهامها. واصفا ما تقوم به الحكومة المتطرفة بـ "الثورة" في ملف الاستيطان.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت شرعنة كافة البؤر الاستيطانية العشوائية، بالإضافة إلى المصادقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الاستيطان الإسرائيلي #خطة الضم الإسرائيلية #الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة