الإحصاء: 73 ألف شهيد بغزة و8.1 ملايين لاجئ في الذكرى الـ78 للنكبة

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2026 تجاوزت 73 ألفاً و761 شهيداً، بينهم 72 ألفاً و601 شهيد في قطاع غزة و1160 في الضفة الغربية، واصفةً ذلك بأنه أعلى عدد للشهداء منذ بداية النكبة عام 1948.

وأوضح الجهاز، في بيان صدر بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، الجمعة، أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات بلغ نحو 8.1 ملايين نسمة، في وقت تسببت فيه الحرب على قطاع غزة بنزوح ما يقارب مليوني فلسطيني من أصل 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع.

وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال الضفة الغربية أدت كذلك إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني من المخيمات هناك، وسط تصاعد القيود العسكرية والاستيطانية.

وفي ما يتعلق بالاستيطان، ذكر الجهاز أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ 645 موقعاً حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن وتيرة التوسع الاستيطاني ما تزال متواصلة.

وأضاف أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى نحو 778 ألفاً و567 مستوطناً حتى نهاية عام 2024، يتركز 42.8 بالمئة منهم في محافظة القدس.

وبيّن الجهاز أن سلطات الاحتلال استولت خلال عام 2025 على أكثر من 5571 دونماً من أراضي الفلسطينيين، عبر أوامر وضع اليد والاستملاك وإعلان ما يسمى “أراضي دولة”.

كما أشار إلى وجود نحو 900 حاجز عسكري وبوابة في الضفة الغربية، الأمر الذي يقيّد حركة الفلسطينيين ويمنع الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية.

